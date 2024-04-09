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19:53, 9 апреля 2024Экономика

Россиян призвали выбирать жилье по одному критерию

Vysotsky Estate: лучше выбирать жилье по его качеству, а не по условиям ипотеки
СюжетСнижение ставок по ипотеке:

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

Будущее жилье лучше выбирать по его качеству и удобству, а не по условиям ипотеки. Ориентироваться на этот критерий призвал россиян старший партнер компании Vysotsky Estate Сергей Смирнов в беседе с ТАСС.

По словам специалиста, фокус внимания потенциальных покупателей сместили застройщики, которые вместо квартир стали «продавать» ежемесячный платеж по ипотеке. Среди критериев, которые действительно стоит учитывать при поиске жилья, Смирнов назвал удобство планировки, качество жилого комплекса и удобство его расположения.

Ранее аналитики «Яндекс Недвижимости» выяснили, что рост цен на новостройки в крупных городах России замедлился. По итогам марта первичные квартиры в мегаполисах подорожали в среднем на 1,7 процента. В ряде городов цены снизились относительно февраля.

Так, в Калининграде новостройки подешевели на четыре процента, в Перми — на 0,3 процента, в Санкт-Петербурге — на 0,2 процента. Эксперты связывают замедление подорожания со снижением спроса на фоне изменения условий льготных ипотечных программ.

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      Нина Ташевская
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