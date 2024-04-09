Россиянам посоветовали качать ягодицы

Терапевт Чиркова: хорошо прокачанная ягодичная мышца помогает здоровью спины

Укрепление ягодичных мышц помогает здоровью спины, рассказала терапевт Ольга Чиркова. На неожиданную пользу накачанных ягодиц она указала россиянам в беседе с NEWS.ru.

Чиркова посоветовала заниматься укреплением этих мышц и женщинам, и мужчинам. «Без всяких фривольных подтекстов утверждаем, что хорошо прокачанная ягодичная мышца не просто эстетически улучшает фигуру вне зависимости от половой принадлежности владельца, но и помогает сохранять здоровыми позвоночник, тазобедренный и коленный суставы», — объяснила она.

По словам Чирковой, нагрузка на эти суставы при ходьбе значительная, а хорошо прокачанные ягодицы помогают поддерживать правильную позу и паттерн ходьбы. Это, заключила врач, оберегает опорно-двигательный аппарат от изнашивания.

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