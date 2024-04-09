Россиянин избил таксиста и порезал ему колеса

В Петербурге уроженец Дагестана избил таксиста и порезал ему колеса

В Петербурге задержали 35-летнего уроженца Дагестана, избившего 26-летнего таксиста и порезавшего ему колеса. Об этом сообщает «Фонтанка».

По данным издания, в полицию позвонила горожанка и рассказала, что на улице Московской в Колпино произошло ДТП, и один водитель избивает другого. На место инцидента приехал правоохранитель. Выяснилось, что фигурант избил потерпевшего, испортил колеса его автомобиля и угрожал ножом.

Россиянина отправили в изолятор временного содержания. Возбуждено дело по статье 213 («Хулиганство») УК РФ.

Ранее стало известно, что в Екатеринбурге завершено расследование уголовного дела в отношении местного жителя, который попытался расправиться с возлюбленной и попал в аварию на угнанной машине.