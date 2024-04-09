Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
08:45, 9 апреля 2024Силовые структуры

Россиянин избил таксиста и порезал ему колеса

В Петербурге уроженец Дагестана избил таксиста и порезал ему колеса

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

В Петербурге задержали 35-летнего уроженца Дагестана, избившего 26-летнего таксиста и порезавшего ему колеса. Об этом сообщает «Фонтанка».

По данным издания, в полицию позвонила горожанка и рассказала, что на улице Московской в Колпино произошло ДТП, и один водитель избивает другого. На место инцидента приехал правоохранитель. Выяснилось, что фигурант избил потерпевшего, испортил колеса его автомобиля и угрожал ножом.

Россиянина отправили в изолятор временного содержания. Возбуждено дело по статье 213 («Хулиганство») УК РФ.

Ранее стало известно, что в Екатеринбурге завершено расследование уголовного дела в отношении местного жителя, который попытался расправиться с возлюбленной и попал в аварию на угнанной машине.

Что думаешь? Оцени!
      Екатерина Кашурникова
      Обсудить
      Последние новости

      Россия перехватила украинскую ракету «Нептун» над Черным морем. Жители Севастополя сообщали о мощных взрывах над городом

      Лавров оценил шансы Киева уйти от ответственности за атаки на ЗАЭС

      В Азербайджане сообщили об обстреле пограничников со стороны Армении

      Заслуженный артист России покончил с собой

      Москвичей предупредили о грозе и порывистом ветре

      Россиянин избил таксиста и порезал ему колеса

      Число контролируемых россиянами зарубежных компаний резко увеличилось

      Россиянина отправили на кладбище из-за долгов по алиментам

      Украину предупредили об отказе от экспорта сельхозпродукции ради вступления в ЕС

      Бывший «Мутабор» попросили закрыть после первой с декабря вечеринки

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше