Россиянин получил колото-рваную рану груди в петербургском театре

В Санкт-Петербурге работник театра упал в оркестровую яму и попал в реанимацию

В Санкт-Петербурге сотрудник Театра Музкомедии получил тяжелую колото-рваную рану груди. Об этом сообщает портал «Фонтанка».

По данным издания, мужчина работает в театре плотником и упал с высоты двух метров в оркестровую яму. Из публикации следует, что плотник при падении мог напороться грудью на инструмент или элемент декораций.

Пострадавшего госпитализировали, врачи поместили его в палату реанимации.

Ранее сообщалось, что в Петербурге подростку после ДТП деформировало грудь — на ней остался след в виде воронки.