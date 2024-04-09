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10:51, 9 апреля 2024Россия

Россиянин получил колото-рваную рану груди в петербургском театре

В Санкт-Петербурге работник театра упал в оркестровую яму и попал в реанимацию

Фото: Мария Григорьева / «Лента.ру»

В Санкт-Петербурге сотрудник Театра Музкомедии получил тяжелую колото-рваную рану груди. Об этом сообщает портал «Фонтанка».

По данным издания, мужчина работает в театре плотником и упал с высоты двух метров в оркестровую яму. Из публикации следует, что плотник при падении мог напороться грудью на инструмент или элемент декораций.

Пострадавшего госпитализировали, врачи поместили его в палату реанимации.

Ранее сообщалось, что в Петербурге подростку после ДТП деформировало грудь — на ней остался след в виде воронки.

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      Марк Леонов
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