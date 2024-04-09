Россиянина осудили на 12 лет за расправу над собутыльником после ссоры

В Салехарде осудили на 12 лет мужчину, зарезавшего собутыльника после ссоры

В Салехарде суд приговор к 12 годам лишения свободы местного жителя, расправившегося с 44-летним собутыльником. Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета России (СКР) по Ямало-Ненецкому автономному округу.

Мужчина признан виновным по части 1 статьи 105 («Убийство») УК РФ и будет отбывать наказание в колонии строгого режима. Он уже был судим ранее.

По данным ведомства, 20 сентября 2023 года компания россиянин выпивала в доме на улице Чубынина. Два гостя поссорились. Тогда осужденный схватил нож и вонзил в грудь знакомого, а затем сбежал. Но полицейским удалось установить местонахождение беглеца и задержать его. Раненный не выжил.

Ранее стало известно, что в Тюменской области суд приговорил к четырем годам лишения свободы условно 47-летнюю женщину, ударившую ножом супруга.