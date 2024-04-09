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08:42, 9 апреля 2024Россия

Россиянина отправили на кладбище из-за долгов по алиментам

Ngs.ru: новосибирца отправили работать на кладбище из-за долгов по алиментам

Фото: Анастасия Илюшина / Коммерсантъ

Жителя Новосибирска отправили работать на кладбище из-за долгов по алиментам дочери. Об этом сообщили порталу Ngs.ru в пресс-службе регионального управления Федеральной службы судебных приставов (ФССП).

Как выяснило издание, 40-летний россиянин должен был выплачивать ребенку алименты в размере среднего прожиточного минимума по региону. Мужчина не выполнял обязанности. Исполнительное производство поступило в отдел судебных приставов по Дзержинскому району, однако горожанин скрывался.

Приставам удалось установить, что должник проживает на территории элитного дома в Заельцовском районе. Его автомобиль находился на закрытой придомовой территории. «Пристав-исполнитель составил акт описи и ареста на транспортное средство. Далее автомобиль изъяли и погрузили на эвакуатор», — пояснили в ГУ ФССП по региону.

В тот же день россиянин приехал к судебному приставу, в отношении него составили протокол о неуплате средств на содержание ребенка по статье 5.35.1 («Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей») КоАП России. Ему вручили расчет задолженности и копию акта об аресте его автомобиля Volkswagen Touareg.

Суд рассмотрел протокол и назначил мужчине наказание в виде отбывания обязательных работ сроком на 20 часов. Отца-должника решено было направить на городское кладбище для уборки территории. Позже должник принес квитанцию об оплате долга в 558 тысяч рублей. Сибиряк продолжит платить алименты на содержание 10-летней дочери под контролем судебных приставов.

Ранее сообщалось, что в Мурманской области пьющий должник по алиментам преобразился ради дочери.

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      Анна Щербакова
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