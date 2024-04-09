Российская система ПВО пресекла новую атаку ВСУ на Белгородскую область

Минобороны России: система ПВО сбила над Белгородской областью еще два дрона ВСУ

Система противовоздушной обороны (ПВО) пресекла новую атаку Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Белгородскую область. Об этом сообщило Минобороны России.

Как уточнили в ведомстве, два беспилотника самолетного типа, при помощи которых Киев собирался атаковать объекты на российской территории, были уничтожены около 16:00 по московскому времени. Информацию о последствиях на земле в Минобороны не привели.