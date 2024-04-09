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17:35, 9 апреля 2024Россия

Российская система ПВО пресекла новую атаку ВСУ на Белгородскую область

Минобороны России: система ПВО сбила над Белгородской областью еще два дрона ВСУ

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Система противовоздушной обороны (ПВО) пресекла новую атаку Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Белгородскую область. Об этом сообщило Минобороны России.

Как уточнили в ведомстве, два беспилотника самолетного типа, при помощи которых Киев собирался атаковать объекты на российской территории, были уничтожены около 16:00 по московскому времени. Информацию о последствиях на земле в Минобороны не привели.

ЖЗЛ
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