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17:28, 9 апреля 2024Россия

Украинский дрон-камикадзе взорвался в российском регионе

Белгородский губернатор Гладков сообщил о взрыве дрона-камикадзе ВСУ в Графовке

Фото: Sofiia Gatilova / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали при помощи дрона-камикадзе село Графовка Краснояружского района Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram.

По его словам, пострадавших в результате удара нет, однако взрыв повредил инфраструктурный объект связи. На месте работают аварийные службы, которые ликвидируют последствия атаки.

Ранее ВСУ попытались атаковать Белгородскую область четырьмя беспилотниками самолетного типа. Два из них средства противовоздушной обороны уничтожили в 15:30 по московскому времени, еще два — в 16:00.

Утром 9 апреля также стало известно, что, предположительно, два украинских беспилотника атаковали центр подготовки летного состава имени Чкалова в Борисоглебске Воронежской области. Один летательный аппарат протаранил фасад здания авиационного центра на уровне четвертого этажа около трех часов ночи. Второй дрон влетел в здание примерно через час. Пострадавших нет, однако здание учебного учреждения получило повреждения.

ЖЗЛ
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      Константин Лысяков
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