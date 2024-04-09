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20:47, 9 апреля 2024Наука и техника

Российские десантники получат БМП-3

«Известия»: десантно-штурмовые бригады сухопутных войск получат БМП-3

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Вновь сформированная 49-я отдельная десантно-штурмовая бригада, которая действует в составе 58-й общевойсковой армии Вооруженных сил России, получит боевые машины пехоты БМП-3. Об этом со ссылкой на источники в военном ведомстве сообщают «Известия».

В задачи 49-й бригады входит штурм укреплений противника на первой линии, а также десантирование вертолетным способом в тыл. Собеседник издания отметил, что БМП-3 позволят усилить воссозданные десантные подразделения в составе сухопутных войск. По своим характеристикам они приближаются к легким танкам.

В арсенал БМП-3 входит пушка калибра 100 миллиметров, которая способна пускать ракеты, автоматическая пушка калибра 30 миллиметров, а также три пулемета. Бронирование машины обеспечивает защиту от пуль и осколков.

«Сейчас это основная наша рабочая лошадка на поле боя, которая проявила себя очень хорошо. БМП-3 — достаточно тяжелая машина, кстати, плавающая. (…) Это одна из лучших боевых машин пехоты в мире. Для десантно-штурмовых частей это подходящий вариант», — сказал военный эксперт Василий Дандыкин.

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Он подчеркнул, что БМП-3 может обеспечить серьезную огневую поддержку действиям штурмовых групп. Она способна высадить десант и прикрыть его огнем.

Ранее в апреле стало известно, что «Ростех» поставил Министерству обороны России очередную партию БМП-3 в рамках выполнения государственного оборонного заказа.

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      Даниил Иринин
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