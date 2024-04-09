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10:18, 9 апреля 2024Экономика

Рухнувший в Вязьме мост решили не восстанавливать

Губернатор Анохин: восстанавливать мост в Смоленской области нет смысла

Фото: МЧС России / ТАСС

Восстанавливать рухнувший в Вязьме Панинский автомобильный мост нет смысла. О решении не чинить конструкцию заявил губернатор Смоленской области Василий Анохин в своем Telegram-канале.

По словам главы региона, в ближайшее время будет определена цена восстановительных работ и начнется демонтаж обрушившегося моста. «По сути нужно готовить новый проект, потому что этот мост уже восстанавливать не имеет никакого смысла», — отметил Анохин.

В понедельник, 8 апреля, в Вязьме рухнул путепровод вместе с машинами. Пролеты обрушились прямо на железную дорогу. В результате обрушения моста пострадали шесть человек, один не смог выжить. Отмечается, что местные жители давно просили отремонтировать мост.

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      Александра Качан
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