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16:22, 9 апреля 2024Культура

Сергей Пенкин ответил на вопрос о странностях умершего участника «Голоса»

Певец Сергей Пенкин: умерший участник «Голоса» Кунгуров был открытым и веселым

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Певец Сергей Пенкин ответил на вопрос о странностях умершего участника шоу «Голос», эстрадного певца Евгения Кунгурова. Его слова приводит KP.RU.

Пенкин заявил, что не замечал ничего подозрительного в поведении артиста. По его словам, Кунгуров был открытым и веселым человеком. «Я его знал только с хорошей стороны. Все, что пишут, это догадки и домыслы. Он всегда был стабилен и поддерживал других», — подчеркнул он.

Певец также высоко оценил вокальные данные Кунгурова. Он отметил, что участник «Голоса» обладал красивым баритоном, который редко можно услышать на телевидении. «Показывают чаще всего неталантливых певцов. Не знаю, почему так происходит. Это большая потеря», — заключил Пенкин.

Ранее музыкант Сергей Войтенко рассказал о состоянии Кунгурова перед смертью.

Вечером 8 апреля стало известно, что заслуженный артист России Евгений Кунгуров покончил с собой в центре Москвы. В полицию обратилась его жена, которой он написал сообщение с угрозами наложить на себя руки. Прибывшие на место сотрудники нашли тело Кунгурова под окнами дома.

ЖЗЛ
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      Мария Рюрикова
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