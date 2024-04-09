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20:26, 9 апреля 2024Силовые структуры

Силовики в ходе погони задержали пытавшегося скрыться экс-главу полка ГИБДД

В Уфе задержан бывший начальник полка ГИБДД, пытавшийся скрыться от силовиков

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

В Уфе задержали бывшего начальника полка ГИБДД, пытавшегося скрыться от силовиков на собственном автомобиле. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Batash.

По данным канала, накануне утром инспекторы ДПС заметили на улицах города петляющую Toyota Land Cruiser. На законные требования сотрудников остановиться водитель не отреагировал и попытался скрыться. Началась погоня. В какой-то момент нарушитель бросил авто и попытался убежать от силовиков. Его задержали.

Злоумышленником оказался местный житель, ранее занимавший должность замруководителя Управления автомобильных дорог «Приуралье». Уточняется, что при задержании мужчина отказался от медосвидетельствования и оказал сопротивление сотрудникам. Теперь ему грозит до десяти лет лишения свободы за применение насилия в отношении представителя власти.

Ранее сотрудники полиции в Кировской области задержали местного жителя, который протаранил служебную машину в попытке скрыться от погони на угнанном автомобиле.

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      Олеся Мицкевич
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