Бывшему главе российской IT-компании запросили 24 года колонии

Прокурор запросил 24 года экс-главе Merlion за вымогательство 15 млрд рублей

В Хорошевском суде Москвы в ходе прений сторон прокурор попросила приговорить к 24 годам лишения свободы бывшего главу крупнейшей в России IT-компании Merlion Вячеслава Симоненко за вымогательство 15 миллиардов рублей у совладельцев. Об этом сообщает BFM со ссылкой на пресс-секретаря суда Валерию Асуеву.

Прокурор также предложила суду частично удовлетворить гражданский иск потерпевших в размере двух миллиардов рублей и обязать подсудимого возместить им компенсацию морального вреда в 20 миллионов рублей. Симоненко, которому помимо вымогательства еще инкриминируется участие в преступном сообществе, дача взятки, ложный донос и дача ложных показаний, вину не признал, его адвокат просила суд об оправдании.

Оглашение приговора назначено на 15 марта.

По данным следствия, Симоненко совместно с сотрудниками Следственного комитета организовали незаконное уголовное преследование соучредителей Merlion Олега Карчева, Владислава Мангутова, Алексея Абрамова и топ-менеджера Бориса Левина. В октябре 2020 года их арестовали по обвинению в покушении на Симоненко. Позже бизнесменов освободили, а его самого задержали.