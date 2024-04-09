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14:48, 9 апреля 2024Силовые структуры

Бывшему главе российской IT-компании запросили 24 года колонии

Прокурор запросил 24 года экс-главе Merlion за вымогательство 15 млрд рублей
Вячеслав Симоненко (справа)

Вячеслав Симоненко (справа). Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ

В Хорошевском суде Москвы в ходе прений сторон прокурор попросила приговорить к 24 годам лишения свободы бывшего главу крупнейшей в России IT-компании Merlion Вячеслава Симоненко за вымогательство 15 миллиардов рублей у совладельцев. Об этом сообщает BFM со ссылкой на пресс-секретаря суда Валерию Асуеву.

Прокурор также предложила суду частично удовлетворить гражданский иск потерпевших в размере двух миллиардов рублей и обязать подсудимого возместить им компенсацию морального вреда в 20 миллионов рублей. Симоненко, которому помимо вымогательства еще инкриминируется участие в преступном сообществе, дача взятки, ложный донос и дача ложных показаний, вину не признал, его адвокат просила суд об оправдании.

Оглашение приговора назначено на 15 марта.

По данным следствия, Симоненко совместно с сотрудниками Следственного комитета организовали незаконное уголовное преследование соучредителей Merlion Олега Карчева, Владислава Мангутова, Алексея Абрамова и топ-менеджера Бориса Левина. В октябре 2020 года их арестовали по обвинению в покушении на Симоненко. Позже бизнесменов освободили, а его самого задержали.

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      Любовь Ширижик
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