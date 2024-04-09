Apple выпустит дешевый умный дисплей

Bloomberg: Apple разработала умный дисплей для дома, который будет дешевле iPad

Американская корпорация Apple запланировала выпуск умного дисплея. Об этом сообщает Bloomberg.

По информации обозревателя Марка Гурмана, девайс относится к сегменту умных вещей для дома. Дисплей будет предназначен для автоматизации различных рутинных действий. Параллельно с умным экраном компания также работает над выпуском ТВ-приставки Apple TV с камерой для видеосвязи.

Гурман рассказал, что смарт-дисплей будет дешевле обычного планшета — «что-то вроде iPad бюджетного класса». «Такое устройство можно будет перемещать из комнаты в комнату по мере необходимости и подключать к зарядным узлам, расположенным по всему дому», — рассказал специалист.

В компании уже наладили мелкосерийное производство нового гаджета. При этом в Apple еще не решили, стоит ли запускать умный экран на рынок. Также Марк Гурман отметил, что в последнее время в корпорации посвятили много внимания устройствам для умного дома.

В начале апреля инсайдеры Bloomberg рассказали, что Apple начала работу над умным роботом. По информации источников, девайс будет помогать с домашними делами и управляться через удаленный дисплей.