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16:40, 9 апреля 2024Наука и техника

SpaceX рассказала о предстоящих испытаниях Starship

SpaceX: четвертые летные испытания Starship могут состояться в начале мая

Фото: SpaceX / Globallookpress.com

Четвертые летные испытания многоразовой транспортной системы Starship могут состояться в начале мая, говорится в опубликованной компанией SpaceX презентации. Об этом пишет издание SpaceNews.

В ходе четвертых летных испытаний компания ожидает, что верхняя (вторая) ступень Starship совершит управляемую вертикальную посадку на поверхность воды. Нижнюю (первую) ступень системы планируется посадить на «виртуальную платформу» в Мексиканском заливе.

В текущем году SpaceX планирует построить шесть систем Starship. В настоящее время компания располагает тремя парами верхних и нижних ступеней системы. В планах компании — увеличение грузоподъемности и уменьшение стоимости Starship.

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Ранее глава SpaceX Илон Маск заявил, что создание самодостаточного города на Марсе потребует 20 лет.

В марте старший вице-президент и глава бизнес-подразделения по легкой ракете Vega в европейской компании Arianespace Марино Фрагнито предрек, что легкие ракеты, предназначенные для запуска небольших космических аппаратов, могут не выдержать конкуренции с многоразовой транспортной космической системой Starship, на которой работает американская компания SpaceX.

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      Иван Потапов
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