Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
11:08, 9 апреля 2024Россия

Спецназовцы ворвались в клуб и скрутили игравшего за террористов россиянина

В Нижнем Тагиле спецназовцы ворвались в компьютерный клуб и скрутили геймера

В Нижнем Тагиле полиция в сопровождении спецназа ворвалась в компьютерный клуб и задержала геймера, игравшего в этот момент за террористов. Их действия попали на видео, соответствующие кадры опубликовал портал Е1.ru.

На видеоролике трое силовиков в касках и бронежилетах и двое в штатском забегают, кладут россиянина лицом вниз на пол и фиксируют на глазах у его изумленного соседа. Очевидец бросает клавиатуру с мышкой и отодвигается подальше, чтобы не мешать процессу.

Предоставивший запись уральскому изданию свидетель отметил, что геймеру около 20 лет. «Он играл в Counter Strike за террористов, и тут на него напрыгивает не виртуальный, а реальный спецназ», — поделился собеседник.

Какое преступление вменяют геймеру, не раскрывалось.

Ранее сообщалось, что в Кировской области сотрудники полиции задержали местного жителя, который протаранил служебную машину в попытке скрыться от погони на угнанном автомобиле.

Что думаешь? Оцени!
      Анна Щербакова
      Обсудить
      Последние новости

      Россия перехватила украинскую ракету «Нептун» над Черным морем. Жители Севастополя сообщали о мощных взрывах над городом

      Полицейские обвинили крыс в исчезновении 19 килограммов наркотиков со склада

      Уроженка затопленного Орска призвала ломать все в ее доме из-за поступка соседей

      В России предотвращено 27 терактов

      В Госдуме предложили уголовно наказывать за рекламу вэбкама

      В Молдавии заявили о завершающей стадии экстрадиции Шора

      Раскрыт защитный фактор против распространенной формы деменции

      Раскрыт самый полезный сорт сыра

      Раскрыты новые схемы движения поездов после обрушения моста в Вязьме

      Пожилая россиянка оказалась заблокирована в заваленной мусором квартире

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше