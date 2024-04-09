Спецназовцы ворвались в клуб и скрутили игравшего за террористов россиянина

В Нижнем Тагиле спецназовцы ворвались в компьютерный клуб и скрутили геймера

В Нижнем Тагиле полиция в сопровождении спецназа ворвалась в компьютерный клуб и задержала геймера, игравшего в этот момент за террористов. Их действия попали на видео, соответствующие кадры опубликовал портал Е1.ru.

На видеоролике трое силовиков в касках и бронежилетах и двое в штатском забегают, кладут россиянина лицом вниз на пол и фиксируют на глазах у его изумленного соседа. Очевидец бросает клавиатуру с мышкой и отодвигается подальше, чтобы не мешать процессу.

Предоставивший запись уральскому изданию свидетель отметил, что геймеру около 20 лет. «Он играл в Counter Strike за террористов, и тут на него напрыгивает не виртуальный, а реальный спецназ», — поделился собеседник.

Какое преступление вменяют геймеру, не раскрывалось.

Ранее сообщалось, что в Кировской области сотрудники полиции задержали местного жителя, который протаранил служебную машину в попытке скрыться от погони на угнанном автомобиле.