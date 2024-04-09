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19:46, 9 апреля 2024Ценности

Стилист Рогов назвал трендовую вещь в гардеробе на весну

Стилист Александр Рогов назвал парку трендовой вещью на весну
Александр Рогов

Александр Рогов. Фото: Светлана Шевченко / РИА Новости

Стилист Александр Рогов назвал трендовую вещь в гардеробе на весну 2024 года. Соответствующий пост появился в его Telegram-канале.

Так, специалист рассказал, что модным предметом гардероба в текущем сезоне стала парка. «Абсолютный must have весеннего сезона!» — заявил он.

При этом эксперт проиллюстрировал свои слова снимками с моделями, которые примерили данные изделия. На размещенных фото манекенщики предстали в парках черного и серого оттенков, а также с леопардовым принтом в желтом и зеленом тонах.

Ранее в апреле стилист Дарья Прохорова назвала россиянкам визуально стройнящие модели брюк. В первую очередь эксперт отметила расклешенные модели и палаццо. Кроме того, сделать ноги визуально стройнее помогут прямые укороченные брюки с высокой посадкой.

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      Екатерина Ештокина
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