Стилист Рогов назвал трендовую вещь в гардеробе на весну

Стилист Александр Рогов назвал парку трендовой вещью на весну

Стилист Александр Рогов назвал трендовую вещь в гардеробе на весну 2024 года. Соответствующий пост появился в его Telegram-канале.

Так, специалист рассказал, что модным предметом гардероба в текущем сезоне стала парка. «Абсолютный must have весеннего сезона!» — заявил он.

При этом эксперт проиллюстрировал свои слова снимками с моделями, которые примерили данные изделия. На размещенных фото манекенщики предстали в парках черного и серого оттенков, а также с леопардовым принтом в желтом и зеленом тонах.

Ранее в апреле стилист Дарья Прохорова назвала россиянкам визуально стройнящие модели брюк. В первую очередь эксперт отметила расклешенные модели и палаццо. Кроме того, сделать ноги визуально стройнее помогут прямые укороченные брюки с высокой посадкой.