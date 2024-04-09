Странам G7 потребуется 10 триллионов долларов и 10 лет для перевооружения

Bloomberg: странам G7 потребуется $ 10 трлн за 10 лет для перевооружения

Странам G7 потребуется более десяти триллионов долларов в течение следующих десяти лет для реализации текущих планов по перевооружению, связанных с конфликтами и исходящей угрозой от Китая. Об этом сообщает Bloomberg.

По словам военных чиновников, оборонные бюджеты государств, вероятно, должны соответствовать расходам времен холодной войны и составлять четыре процента от ВВП, чтобы реализовать планы НАТО. «США и их союзники по G7 достигнут такого уровня, это будет означать более чем 10 триллионов долларов дополнительных обязательств в течение следующего десятилетия», — подсчитали аналитики агентства.

Отмечается, что огромные расходы будут сопровождаться непростыми решениями в сфере налогообложения, социального обеспечения и госзаймов. «Это, вероятно, приведет к преобразованию оборонных компаний, государственных финансов и финансовых рынков», — объяснила аналитик Дженнифер Уэлч.

Уэлч подчеркнула, что более слабым в экономическом плане западным странам придется сделать «болезненный выбор между увеличением заимствований, сокращением расходов на другие статьи бюджета и повышением налогов». Кроме того, подобные трудности могут ждать и США.

Ранее глава МИД Британии Дэвид Кэмерон призвал страны НАТО увеличить расходы на военно-промышленный комплекс (ВПК). Он отметил, что это усилит самостоятельность и независимость блока.