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11:02, 9 апреля 2024Наука и техника

Назван способ обойти системные требования Windows 11

Найден способ пропустить проверку системных требований при установке Windows 11

Фото: Unsplash

Энтузиасты нашли способ пропустить проверку системных требований ПК при установке Windows 11. Об этом сообщает издание Neowin.

Windows 11 известна сравнительно высокими системными требованиями, в том числе из-за которых многие пользователи компьютеров вынужденно выбрали Windows 10. Пользователь X под ником TheBobPony рассказал, что актуальную ОС от Microsoft можно установить почти на любой ПК.

По словам энтузиаста, во время установки Windows проверяет соответствие устройства минимальным системным требованиям. Но если на первом этапе выбрать для установки версию Windows 11 IoT Enterprise LTSC, то система не будет проводить проверку.

Однако TheBobPony отметил, что на любой компьютер установить ОС не получится — например, если речь идет об очень старых устройствах. Также пользователь должен приобрести корпоративную лицензию системы.

Ранее специалисты компании Statcounter заявили, что Windows 10 является самой популярной ОС от Microsoft на рынке — ее доля составляет 67 процентов. На втором месте с долей 28 процентов расположилась Windows 11.

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      Андрей Ставицкий
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