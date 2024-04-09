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10:23, 9 апреля 2024Мир

ЦАХАЛ ликвидировал главу отдела ХАМАС по делам ЧС

ЦАХАЛ ликвидировал главу отдела ХАМАС по делам ЧС Альрамери

Фото: Amir Cohen / Reuters

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) ликвидировал главу отдела палестинского радикального движения ХАМАС по делам чрезвычайных ситуаций (ЧС) Хатема Альрамери. Об этом сообщает Telegram-канал вооруженных сил страны.

«Ночью по указанию разведки ЦАХАЛ истребители нанесли удары и уничтожили террориста Хатема Альрамери — главу бюро по чрезвычайным ситуациям ХАМАС в центральных лагерях сектора Газа», — отмечается в заявлении ведомства.

Дополнительно сообщается, что Альрамери служил оперативником военного подразделения ХАМАС. Представители ЦАХАЛ также предоставили удостоверение личности.

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      Максим Габриелян
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