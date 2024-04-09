ЦАХАЛ ликвидировал главу отдела ХАМАС по делам ЧС Альрамери

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) ликвидировал главу отдела палестинского радикального движения ХАМАС по делам чрезвычайных ситуаций (ЧС) Хатема Альрамери. Об этом сообщает Telegram-канал вооруженных сил страны.

«Ночью по указанию разведки ЦАХАЛ истребители нанесли удары и уничтожили террориста Хатема Альрамери — главу бюро по чрезвычайным ситуациям ХАМАС в центральных лагерях сектора Газа», — отмечается в заявлении ведомства.

Дополнительно сообщается, что Альрамери служил оперативником военного подразделения ХАМАС. Представители ЦАХАЛ также предоставили удостоверение личности.