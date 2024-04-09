ЦСКА продлил контракт с Чаловым

ЦСКА продлил контракт с нападающим Федором Чаловым до конца сезона-2024/2025

ЦСКА продлил контракт с нападающим Федором Чаловым. Об этом сообщается на сайте команды.

Новое соглашение с форвардом рассчитано до конца сезона-2024/2025. Предыдущий контракт футболиста с армейцами действовал до декабря 2024 года.

В текущем сезоне Российской премьер-лиги 25-летний Чалов принял участие в 22 матчах. В них он отметился девятью забитыми мячами и тремя результативными передачами.

Чалов выступает за ЦСКА с 2016 года. В составе армейцев нападающий трижды становился серебряным призером чемпионата России, а также выигрывал Кубок и Суперкубок страны.

