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14:32, 9 апреля 2024Спорт

ЦСКА продлил контракт с Чаловым

ЦСКА продлил контракт с нападающим Федором Чаловым до конца сезона-2024/2025
Федор Чалов

Федор Чалов. Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

ЦСКА продлил контракт с нападающим Федором Чаловым. Об этом сообщается на сайте команды.

Новое соглашение с форвардом рассчитано до конца сезона-2024/2025. Предыдущий контракт футболиста с армейцами действовал до декабря 2024 года.

В текущем сезоне Российской премьер-лиги 25-летний Чалов принял участие в 22 матчах. В них он отметился девятью забитыми мячами и тремя результативными передачами.

Чалов выступает за ЦСКА с 2016 года. В составе армейцев нападающий трижды становился серебряным призером чемпионата России, а также выигрывал Кубок и Суперкубок страны.

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      Дарья Коршунова
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