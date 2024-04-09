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15:17, 9 апреля 2024Бывший СССР

Удар дронами по танкам ВСУ показали на видео

Опубликованы кадры удара дронами по танкам ВСУ на авдеевском направлении

Российские военнослужащие FPV-дронами добивают танки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на авдеевском направлении. Соответствующие кадры опубликовал Telegram-канал «Работайте, братья».

«Дроны-камикадзе уничтожают обездвиженную технику», — говорится в публикации. На ролике показано, как беспилотник подлетает к танку, а затем врезается в стоящую боевую машину.

Ранее российские военные под Авдеевкой уничтожили пятый танк M1 Abrams, переданный ВСУ. Кадры уничтожения американского танка были сняты в районе села Бердычи.

В конце февраля стало известно об уничтожении российскими военными первого Abrams. По информации советника главы Донецкой народной республики Яна Гагина, это произошло на авдеевском направлении.

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      Кристина Есикова
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