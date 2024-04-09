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16:48, 9 апреля 2024Бывший СССР

Удары Украины по ЗАЭС связали с подготовкой провокации

Пресс-служба ЗАЭС: удары ВСУ по станции могут говорить о подготовке провокации
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

Удары Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) могут свидетельствовать о подготовке Киевом провокации. Это допустила директор по коммуникациям объекта Евгения Яшина, передает РИА Новости.

По ее словам, никакая АЭС в мире не рассчитана на подобное огневое воздействие со стороны войск. «Участившиеся прилеты могут свидетельствовать о том, что готовится провокация по отношению к Запорожской атомной станции со стороны ВСУ», — заявила она.

Ранее пресс-служба ЗАЭС сообщила о прилете украинского беспилотника в крышу корпуса уникального тренажерного центра, где расположен единственный в мире полномасштабный тренажер реакторного зала.

В Международном агентстве по атомной энергии (МАГАТЭ) заявили, что атака беспилотника ВСУ по ЗАЭС не угрожает ядерной безопасности напрямую. Однако этот инцидент подчеркивает крайнюю серьезность ситуации, добавили в МАГАТЭ.

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