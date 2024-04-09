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21:28, 9 апреля 2024Наука и техника

Умер предсказавший существование бозона нобелевский лауреат Хиггс

Предсказавший существование бозона нобелевский лауреат Хиггс умер в 94 года
Питер Хиггс

Питер Хиггс. Фото: Globallookpress.com

Известный британский ученый, нобелевский лауреат Питер Хиггс умер на 95-м году жизни. Об этом сообщается на сайте Эдинбургского университета.

«Было подтверждено, что профессор Питер Хиггс умер в возрасте 94 лет. Он скончался мирно дома в понедельник, 8 апреля, после непродолжительной болезни», — говорится в некрологе.

Хиггс получил Нобелевскую премию по физике в 2013 году, предсказав существование бозона — элементарной частицы, которая в дальнейшем была названа в его честь.

В ноябре 2023-го на 91-м году жизни скончался академик Михаил Маров, который стоял у истоков советской программы по изучению Луны и планет Солнечной системы.

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      Марина Совина
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