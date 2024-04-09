Уровень воды в реке Урал в Оренбурге повысился на 11 сантиметров за два часа

Уровень воды в реке Урал в Оренбурге повысился на 11 см за два часа, до 942 см

Уровень воды в реке Урал в Оренбурге повысился на 11 сантиметров за два часа, он достиг 942 сантиметров, что значительно выше опасного уровня. Об этом в Telegram-канале сообщила мэрия города.

Двумя часами ранее уровень превышал критическую отметку в 930 сантиметров на один сантиметр, было выпущено экстренное предупреждение.

Глава Оренбурга Сергей Салмин объехал подтопляемые территории, также на объезде находится его заместитель Алексей Кудинов, продолжается дежурство оперативных служб.

Мэрия уточнила, что вода по-прежнему прибывает. На данный момент запросов на эвакуацию не поступало.

Ранее губернатор Оренбуржья Денис Паслер призвал жителей Оренбурга эвакуироваться из затопляемых районов города. В регионе в зоне подтопления оказалось более 12 тысяч домов.