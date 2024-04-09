Уровень воды в реке Урал в Оренбурге превысил критическую отметку

Мэрия Оренбурга: уровень воды в Урале превысил критическую отметку на 1 см

Уровень воды в реке Урал в Оренбурге превысил критическую отметку на один сантиметр, об этом в Telegram-канале сообщила мэрия города.

Отмечается, что уровень воды к 22:00 (20:00 мск) составил 931 сантиметр, что уже выше опасного. Оренбургский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды выпустил экстренное предупреждение.

Губернатор региона Денис Паслер призвал жителей города оперативно эвакуироваться из районов затопления.

По состоянию на 14:00 9 апреля до критической отметки оставалось 24 сантиметра. Согласно данным оренбургского гидрометцентра, уровень воды в реке в районе Оренбурга поднялся до 906 сантиметров.

МЧС прогнозирует, что ситуация с поводками в Оренбургской области улучшится не раньше 25 апреля.

