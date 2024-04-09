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14:53, 9 апреля 2024Экономика

Уровень воды в Урале приблизился к критической отметке

Уровень воды в реке Урал у Оренбурга приблизился к критической отметке

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Уровень воды в реке Урал у Оренбурга приближается к критической отметке. Об этом сообщается в Telegram-канале администрации города.

По состоянию на 14:00 9 апреля до критической отметки оставалось 24 сантиметра. Согласно данным оренбургского гидрометцентра, уровень воды в реке в районе Оренбурга поднялся до 906 сантиметров. Также отмечается, что река Сакмара с 8:00 до 14:00 прибавила три сантиметра, до 808 сантиметров.

Ранее стало известно, что вода в реке Урал в Орске снижается второй день подряд. Сейчас уровень воды составляет около 928 сантиметров — за последние сутки показатель снизился на девять сантиметров.

МЧС прогнозирует, что ситуация с поводками в Оренбургской области улучшится не раньше 25 апреля.

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      Александра Качан
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