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00:27, 9 апреля 2024Россия

В Белгороде запустили сирену ракетной опасности

Губернатор Гладков: в Белгороде запущена сирена ракетной опасности

Фото: Антон Вергун / РИА Новости

В Белгороде и Белгородском районе запущена сирена ракетной опасности, жителям необходимо укрыться в безопасном месте. Об этом сообщается в Telegram-канале губернатора региона Вячеслава Гладкова.

Он призвал местных жителей не подходить к окнам. «Укройтесь в помещениях без окон со сплошными стенами (коридор, ванная, туалет, кладовая). Если вы находитесь на улице — спуститесь в укрытие или иное безопасное место», — подчеркнул Гладков.

7 апреля стало известно, что четыре беспилотника Вооруженных сил Украины сбили на подлете к Белгородской области. Тогда в результате атаки в селе Шагаровка осколки попали в автомобиль, в котором находилась семья из восьми человек.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.

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      Марина Совина
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