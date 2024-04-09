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15:12, 9 апреля 2024Интернет и СМИ

В Европе раскрыли смысл слов Зеленского об отсутствии поддержки Запада

Bild: говоря об отсутствии поддержки Запада, Зеленский говорит о своей смерти

Фото: Alina Smutko / Reuters

Когда президент Украины Владимир Зеленский говорит об отсутствии поддержки Запада, он говорит о своей смерти. Смысл слов украинского лидера раскрыл колумнист немецкого издания Bild Йозеф Вагнер.

Вагнер прокомментировал выступление Зеленского, в котором он заявил, что если Конгресс США не предоставит помощь Украине, то ей будет трудно выжить как стране.

«Когда Зеленский говорит "не выжить", он говорит и о собственной смерти. Без помощи [США] Украины больше не будет», — написал журналист европейского издания.

7 апреля Зеленский опубликовал обращение, в котором заявил, что без помощи США Украина потерпит поражение в конфликте с Россией. Он также отметил, что без поддержки Вашингтона будет трудно сохранить страну.

Ранее стало известно, что Зеленский обратился к Западу с требованием усилить противовоздушную оборону (ПВО) Украины. По его словам, обновление системы ПВО могло бы изменить ситуацию на фронте.

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      Мария Большакова
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