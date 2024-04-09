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08:15, 9 апреля 2024Мир

В Германии разозлились после грубого заявления Бербок

TE: глава МИД Бербок опозорила Германию своим грубым требованием в адрес Израиля

Фото: Michael Kappeler / Global Look Press

В Германии весьма разозлились из-за позорящего страну грубого требования главы немецкого МИД Анналены Бербок в адрес Израиля. Оно касалось открытия пограничных переходов в Секторе Газа и показало ужасные дипломатические навыки министра, заявил председатель Ассоциации немецких учителей Йозеф Краус в статье для Tichys Einblick (TE).

В соцсети Х (бывшая Twitter) Бербок написала, что ФРГ добивается открытия КПП «Эрез» и порта Ашдод, чтобы доставить немецкую гуманитарную помощь в Сектор Газа. «Мы ожидаем, что израильское правительство быстро выполнит свои заявления. Больше никаких отговорок», — добавила она в адрес Тель-Авива.

Именно эту фразу, по мнению Крауса, можно посчитать за оскорбление израильской стороны. Он отметил, что даже дикие слоны в лесу действуют аккуратнее, чем Бербок в вопросах дипломатии. Автор статьи рекомендовал Министерству иностранных дел Германии забрать у его главы телефон и выдавать только под надзором.

Краус подчеркнул, что представители власти в по-настоящему сильных государствах никогда не позволяют себе подобного поведения. Бербок, по его мнению, позорит Германию на весь мир, демонстрируя недостаток квалифицированных кадров в стране.

«Никто не должен бояться Германии, в которой с 8 декабря 2021 года министром иностранных дел является то ли на четверть, то ли наполовину образованная, похожая на гувернантку всезнайка из партии зеленых. И уважать не должны», — приводится вывод в статье.

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      Александра Синицына
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