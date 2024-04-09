В Германии заявили о расколе Запада в вопросе помощи Украине

Эксперт Ланге: на Западе раскол в вопросе помощи Украине

На Западе раскол в вопросе оказания военной помощи Украине. Об этом заявил немецкий военный эксперт Нико Ланге в интервью NTV, размещенному в социальной сети Х (бывший Twitter).

«Внутри альянса и группы по поддержке Украины так и не смогли договориться о целях помощи Украине», — рассказал военный аналитик.

Ланге также добавил, что каждая из стран Запада ожидает, кто первый решится предоставить значительную помощь Киеву. Однако ни одно государство не готово взять ответственность, что может создать новые трудности для Украины.

Ранее сенатор от штата Огайо Джеймс Дэвид Вэнс заявил, что выделение Украине нового пакета помощи вместо принятия мер по защите границы США стало бы предательством американских интересов. Он также добавил, что республиканцам необходимо блокировать любые инициативы администрации президента США Джо Байдена до обеспечения мер по борьбе с потоком беженцев.