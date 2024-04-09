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20:53, 9 апреля 2024Бывший СССР

В Харькове цели в районе авиазавода попали под удар авиабомб

ТАСС: цели в районе авиазавода в Харькове поражены авиаударом

Фото: Sofiia Gatilova / Reuters

Несколько целей в районе авиазавода в Харькове попали под удар корректируемых авиабомб. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.

По данным агентуры, один из ударов пришелся по предприятию «Коммунар».

Ранее представители подполья сообщили, что российские войска поразили производство беспилотников на Харьковском авиаремонтном заводе. Удар был нанесен двумя фугасными авиабомбами.

7 апреля стало известно об ударе по складу топлива и горюче-смазочных материалов в Харькове. Кроме того, поражены были топливные ангары в районе аэропорта.

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      Алевтина Запольская
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