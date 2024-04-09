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11:36, 9 апреля 2024Бывший СССР

В Молдавии заявили о завершающей стадии экстрадиции Шора

Глава Минюста Молдавии Михайлов-Морару: экстрадиция Шора на завершающей стадии
Илан Шор

Илан Шор. Фото: Russian Look / Globallookpress.com

Экстрадиция молдавского предпринимателя и лидера партии «Шор» Илана Шора из Израиля находится на завершающей стадии. Об этом заявила министр юстиции Молдавии Вероника Михайлов-Морару в эфире телеканала Pro TV.

Михайлов-Морару сообщила, что ведомство получило ответ Израиля на запросы об экстрадиции Шора по делу о выводе денег из страны. По ее информации, израильские власти на данный момент рассматривают ряд документов, в том числе и от адвокатов Шора.

«Они сказали, что находятся на заключительной стадии рассмотрения, и мы будем проинформированы», — заявила глава молдавского Минюста. Также она рассказала о конфискации имущества бизнесмена на сумму в 580 миллионов евро.

В апреле 2023 года Шор был приговорен к 15 годам лишения свободы по делу о выводе из банков страны одного миллиарда долларов. После вынесения приговора власти страны обратились к Израилю с просьбой выдать главу оппозиционной партии.

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      Юрий Леонов
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