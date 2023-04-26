Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
12:54, 26 апреля 2023Бывший СССР

Молдавия попросила Израиль выдать главу оппозиционной партии

Глава Минюста Молдавии Михайлов-Морару: Кишинев попросил Израиль выдать оппозиционера Шора
Илан Шор (справа)

Илан Шор (справа) . Фото: Pravda Komsomolskaya / Globallookpress.com

Молдавия обратилась к Израилю с просьбой выдать властям республики главу оппозиционной партии «Шор» Илана Шора. Об этом заявила глава министерства юстиции страны Вероника Михайлов-Морару, ее слова передает РИА Новости.

«Как только стало известно решение Апелляционного суда о применяемом наказании, мы связались с израильскими властями, обновили статус Илана Шора по этому делу и попросили срочного рассмотрения запроса об экстрадиции», — сказала она, указав, что сейчас Кишинев ждет ответа Иерусалима.

Ранее экс-глава Молдавии Игорь Додон заявил, что действия молдавских властей свидетельствуют о стремлении ухудшить и без того очень плохие отношения с Россией. По словам политика, последние полгода Кишинев пытается полностью разорвать двусторонние связи, в частности, запретив въезд главе Татарстана Рустаму Минниханову.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Алевтина Запольская
Обсудить
Последние новости
ФСБ задержала россиянина за подготовку теракта в госпитале Минобороны
Песков заявил о подготовке Запада к конфискации российских активов
Украина атаковала приграничный регион России
Премьер Армении обсудил обстановку в Карабахе с Путиным
Второго обвиненного в госизмене россиянина отправили в СИЗО
Анонсирован серьезный разговор Путина с главой Ростовской области
Путина проинформировали об уничтожившем сотни российских домов пожаре
Задержание россиянина за подготовку теракта против Минобороны попало на видео
Постпред связал конфликт на Украине с будущим международных отношений
Стоимость гардероба российского губернатора оказалась равна 959 тысячам рублей
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияПолитика конфиденциальности
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.