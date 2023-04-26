Молдавия попросила Израиль выдать главу оппозиционной партии

Глава Минюста Молдавии Михайлов-Морару: Кишинев попросил Израиль выдать оппозиционера Шора

Молдавия обратилась к Израилю с просьбой выдать властям республики главу оппозиционной партии «Шор» Илана Шора. Об этом заявила глава министерства юстиции страны Вероника Михайлов-Морару, ее слова передает РИА Новости.

«Как только стало известно решение Апелляционного суда о применяемом наказании, мы связались с израильскими властями, обновили статус Илана Шора по этому делу и попросили срочного рассмотрения запроса об экстрадиции», — сказала она, указав, что сейчас Кишинев ждет ответа Иерусалима.

Ранее экс-глава Молдавии Игорь Додон заявил, что действия молдавских властей свидетельствуют о стремлении ухудшить и без того очень плохие отношения с Россией. По словам политика, последние полгода Кишинев пытается полностью разорвать двусторонние связи, в частности, запретив въезд главе Татарстана Рустаму Минниханову.