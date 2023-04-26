Додон обвинил Кишинев в стремлении ухудшить отношения с Москвой

Додон заявил, что Молдавия ищет повод ухудшить и без того плохие отношения с Россией

Действия молдавских властей свидетельствуют о стремлении ухудшить и без того очень плохие отношения с Россией, считает бывший президент республики Игорь Додон. Об этом он заявил в интервью «Известиям».

По словам политика, последние полгода Кишинев пытается полностью разорвать двусторонние связи, в частности, запретив въезд главе Татарстана Рустаму Минниханову. «Это означает, что молдавские власти ищут повод ухудшить и без того очень плохие двусторонние отношения с Россией», — отметил Додон.

Таким образом, по его мнению, Кишинев рассчитывает вклиниться в антироссийскую повестку, несмотря на то, что большая часть населения республики выступает за сохранение хороших отношений с Россией. Экс-президент также напомнил, что почти все контакты на высшем уровне между молдавской и российской стороной прекратились еще до начала спецоперации на Украине.

Ранее служба информации и безопасности Молдавии поручила заблокировать сайты российских СМИ под предлогом борьбы с дезинформацией. Уточнялось, что доступ будет ограничен к порталам politnavigator.net, politnavigator.news и news-front.info.