В одном из затопляемых округов объявили принудительную эвакуацию

В Звериноголовском округе Курганской области объявили принудительную эвакуацию

В одном из округов Курганской области, Звериноголовском, объявили принудительную эвакуацию из-за угрозы затопления, об этом сообщила глава муниципалитета Марина Панкратова в Telegram-канале.

Она напомнила, что для граждан развернуты пункты временного размещения, маломобильных людей из зоны подтопления принимает районная больница.

Панкратова порекомендовала собрать ценные вещи, лекарства и документы, по возможности постельные принадлежности, сухпаек на три дня и воду. «Эвакуация — это не ваше право! Эвакуация — ваша обязанность!» — подчеркнула глава муниципалитета.

На 22:00 (20:00 по московскому времени) вода продолжила прибывать, уровень реки Тобол повысился на 19 сантиметров за два часа и составил 912 сантиметров в селе Звериноголовском, сообщил Telegram-канал «Курганская область официально».

Жителям Звериноголовского, Прорывного, Озерного и других населенных пунктов в пойме указали, что оставаться в зоне подтопления в ночное время особенно опасно.

Днем 9 апреля жителей нескольких десятков населенных пунктов Курганской области призвали эвакуироваться из-за угрозы подтопления и затопления. По сообщению властей региона России, в список МЧС вошли уже более 60 населенных пунктов.

