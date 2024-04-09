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15:25, 9 апреля 2024Силовые структуры

В России экс-сотрудника военной прокуратуры арестовали за подготовку к теракту

Суд в Тамбове арестовал экс-сотрудника военной прокуратуры за подготовку теракта

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

Ленинский районный суд Тамбова арестовал 44-летнего местного жителя за подготовку к террористическому акту. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на объединенную пресс-службу судебной системы Тамбовской области.

Мужчина пробудет под стражей два месяца — до 6 июня. Отмечается, что раньше он занимал должность сотрудника военной прокуратуры.

По версии следствия, арестованный планировал взорвать два административных здания в Тамбове, однако не смог завершить задуманное. Его задержали сотрудники ФСБ.

Ранее житель Красноярского края захотел увидеться с сестрой и сообщил в полицию о готовящемся теракте в восьми многоквартирных домах. При проверке объектов информация не подтвердилась, после чего силовики задержали злоумышленника.

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      Олеся Мицкевич
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