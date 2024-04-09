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10:47, 9 апреля 2024Россия

В России ребенок помочился на Курган Бессмертия и попал на видео

В Брянске мальчик помочился на Курган Бессмертия и попал на видео

Кадр: Telegram-канал «ES! - канал Евгения Серкина»

В Брянске ребенок справил нужду на Кургане Бессмертия — одной из главных городских достопримечательностей, созданной в честь советских солдат, защищавших город во время Великой Отечественной войны. Видеозапись опубликовал медийщик Евгений Серкин в Telegram.

На кадрах снятый со спины мальчик справляет нужду, стоя на бетонном бордюре на вершине монумента. Видео сопровождается смехом за кадром. По словам Серкина, на видео мог попасть сын семьи, которая недавно переехала в Брянск из села Мошонки Калужской области.

«Брянский ворчун» заявил о возмущении жителей города опубликованной записью. В издании отметили, что дата съемки видео не установлена, и сообщили об отсутствии реакции правоохранительных органов.

В январе жители Брянска пожаловались на закрытие общественного туалета возле Кургана Бессмертия.

Ранее мужчина из Тувы на спор помочился на Вечный огонь в Новосибирске и попал под суд. Предметом спора россиянина со знакомым был вопрос, можно ли погасить пламя Вечного огня струей естественных выделений организма. Попытавшегося доказать свое мнение на практике мужчину задержали, он был помещен в следственный изолятор.

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      Алан Босиков
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