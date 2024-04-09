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16:33, 9 апреля 2024Экономика

В России спрогнозировали рост доли китайских машин в таксопарках

Глава ОСРТ Зарипова: доля китайских машин в таксопарках РФ может вырасти до 75 %

Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости

В среднесрочной перспективе доля китайских автомобилей и технологий в российских таксомоторных парках может вырасти до 75 процентов. Об этом заявила председатель Общественного совета по развитию такси (ОСРТ) Ирина Зарипова, ее слова приводит «Парламентская газета».

Такое развитие событий станет возможным, если Госдума одобрит ранее принятый в первом чтении закон о локализации производства машин для таксопарков. При подобном сценарии ключевыми игроками на российском рынке станут Haval, Evolute, «Москвич» и «АвтоВАЗ» — у этих компаний будет доминирующая роль, пояснила Зарипова.

В настоящее время, как подчеркнула эксперт, самыми популярными автобрендами в российских таксопарках являются китайские Chery и Haval. В целом на отечественном рынке производители из КНР заработали себе положительную репутацию. В дальнейшем это может поспособствовать наращиванию их доли. «Три четверти — или 75 процентов — таксопарков так или иначе займут китайские технологии», — заключила глава ОСРТ.

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С предложением устанавливать требования к локализации машин изначально выступил глава комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов. Согласно его инициативе, каждый регион сможет определять допустимый уровень локализации машин для таксомоторных парков. В свою очередь, правительство сможет устанавливать общий по стране минимальный порог локализации в отрасли.

В то же время участники рынка выступили против этого законопроекта. По мнению экспертов рабочей группы агрегаторов такси при РСПП, подобная инициатива усложнит закупки автомобилей для работы в такси. В результате, как считают аналитики, цены на поездки для пассажиров при таком сценарии вновь могут вырасти.

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      Анатолий Акулов
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