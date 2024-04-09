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09:16, 9 апреля 2024Россия

В Совфеде ответили на слова глав МИД Франции и Британии о победе Украины

Пушков о словах глав МИД Франции и Британии: соотношение сил не в пользу Украины

Фото: Bulkin Sergey / news.ru / Globallookpress.com

Ситуация, которая складывается на поле боя в зоне проведения спецоперации, говорит о том, что соотношение сил не в пользу Украины. Об этом заявил сенатор Алексей Пушков в Telegram.

Так парламентарий ответил на заявления министров иностранных дел Британии и Франции Дэвида Кэмерона и Стефана Сежурне, опубликованных в The Telegraph. «Нам обоим абсолютно ясно, что Украина должна выиграть эту войну. Если Украина проиграет, проиграем мы все», — говорится в их совместной статье.

«Поскольку реальность такова, что соотношение сил — не в пользу Украины, и выиграть войну ей не по силам. Два министра расписываются в отказе смотреть фактам в глаза — и это явный признак политической неадекватности», — считает Пушков.

По его словам, ход военного конфликта на Украине противоречит настрою западных стран. Сенатор напомнил, что в 1941 году Гитлеру было ясно, что он должен был победить Сталина, однако в 1943 году он понял, что это невозможно.

Ранее Пушков заявлял, что заявления Великобритании об отправке войск на Украину показывают диссонанс между членами Североатлантического альянса. По его мнению, в НАТО пока не находят необходимой поддержки идеи Франции об отправке войск на Украину, при этом создание миссии альянса говорит о намерении закрепиться на Украине.

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      Анастасия Шейкина
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