В «Спартаке» отреагировали на информацию об отставке главного тренера
В «Спартаке» опровергли информацию об отставке главного тренера Абаскаля
В «Спартаке» отреагировали на информацию об отставке главного тренера Гильермо Абаскаля. Комментарий пресс-службы красно-белых приводит РИА Новости.
В команде опровергли информацию о смене тренера. «Команда под руководством Абаскаля готовится к следующему матчу», — уточнили в сообщении.
7 апреля журналист Иван Карпов сообщил, что руководство «Спартака» уже приняло решение об увольнении Абаскаля. Отмечалось, что испанец покинет клуб на этой неделе независимо от результата дерби с «Динамо» (2:1).
Абаскаль возглавил «Спартак» летом 2022 года. В сезоне-2022/2023 команда под руководством испанца стала бронзовым призером чемпионата России. После 23 туров текущего первенства страны клуб находится на шестой позиции.