В «Спартаке» отреагировали на информацию об отставке главного тренера

В «Спартаке» опровергли информацию об отставке главного тренера Абаскаля

В «Спартаке» отреагировали на информацию об отставке главного тренера Гильермо Абаскаля. Комментарий пресс-службы красно-белых приводит РИА Новости.

В команде опровергли информацию о смене тренера. «Команда под руководством Абаскаля готовится к следующему матчу», — уточнили в сообщении.

7 апреля журналист Иван Карпов сообщил, что руководство «Спартака» уже приняло решение об увольнении Абаскаля. Отмечалось, что испанец покинет клуб на этой неделе независимо от результата дерби с «Динамо» (2:1).

Абаскаль возглавил «Спартак» летом 2022 года. В сезоне-2022/2023 команда под руководством испанца стала бронзовым призером чемпионата России. После 23 туров текущего первенства страны клуб находится на шестой позиции.