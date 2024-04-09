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16:30, 9 апреля 2024Мир

В США обозначили последствия отказа Вашингтона от переговоров с Москвой

Макгрегор: отказ США от переговоров с Россией обрекает украинцев на вымирание

Фото: Sofiia Gatilova / Reuters

Отказ Вашингтона от переговоров с Москвой обрекает украинскую нацию на вымирание. Такие последствия нежелания США урегулировать конфликт на Украине мирным путем обозначил бывший советник Пентагона и полковник в отставке Дуглас Макгрегор в статье для American Conservative.

«Стратегическая неудача Вашингтона на Украине уже резко нарушила стратегическое равновесие в Европе в пользу России. Устойчивая тенденция в Белом доме и Конгрессе сильно недооценивать российские технологии (особенно гиперзвуковые ракеты), производственную мощь и оперативное искусство была фатальной ошибкой», — написал он.

Полковник в отставке отметил, что подобный менталитет американского правительства ведет к бессмысленному уничтожению украинцев, поскольку у России есть мощное оружие, которое закончит конфликт на условиях Москвы.

Ранее Макгрегор заявил, что Украина может потерять новые города. По его словам, Россия никогда не стремилась получить всю территорию Украины, но она точно заберет Одессу и Харьков.

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      Виктория Кондратьева
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