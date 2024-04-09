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15:02, 9 апреля 2024Мир

В США попытались взорвать Сатанинский храм в Салеме

CNN: в США попытались взорвать Сатанинский храм, но устройство обезвредили

Фото: Andrew Kelly / Reuters

В США полиция обезвредила взрывное устройство, которое подбросили на крыльцо Сатанинского храма в Салеме. Об этом сообщает CNN.

Местные правоохранительные органы и совместная целевая группа ФБР по борьбе с терроризмом проводят расследование. Уточняется, что храм попытались взорвать примерно в 4 часа утра. В здании никакого не было, однако сотрудники полиции, прибывшие днем на место преступления обнаружили, что часть здания была повреждена.

«Специалисты по взрывчатым веществам полиции штата обезвредили устройство, а собаки-обнаружители взрывчатых веществ прочесали территорию в поисках других устройств», — говорится в публикации.

Как отмечает издание, полиция Салема уже реагировала на угрозы о взрыве и возможные преступления на почве ненависти в храме.

Ранее сатанисты из США устроили сбор средств и высказался в поддержку Украины. Уточняется, что организация сатанистов состоит из активистов, выступающих за защиту прав человека.

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      Виктория Кондратьева
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