Сатанисты из США поддержали Украину

«Сатанинский храм» из США устроил сбор средств и высказался в поддержку Украины

Организация «Сатанинский храм», которая имеет статус религиозного объединения, высказалась в поддержку Украины и даже устроила сбор средств для украинских сторонников. Сообщение от лица сатанистов было опубликовано на их странице в Facebook (запрещена в России; владеющая соцсетью корпорация Meta признана экстремистской и запрещена в РФ).

«Мы делаем все возможное, чтобы убедиться, что наши участники могут добраться до безопасного места. Все участники сообщества, которые нуждаются в помощи и еще не получили ее, должны связаться с нами как можно скорее. "Сатанинский храм" всегда готов поддержать наших членов, когда им нужна помощь» — заявила глава организации Эрин Хелиан.

Известно, что «Сатанинский храм», основанный в США, состоит из активистов, выступающих за защиту прав человека. Организация считается религиозной, однако образ сатаны в ней трактуется лишь как символ могущества и свободы. Ее представители не верят ни в бога, ни в дьявола. Они выступают против всякой духовности и всего сверхъестественного. В 2019 американские власти даже освободили их от уплаты налогов.

Ранее глава МИД Южной Кореи Чон Ый Ен созвонился с украинским коллегой Дмитрием Кулебой, чтобы обсудить вопрос гуманитарной помощи для Украины. Сеул предложил поставить Киеву помощи на 30 миллионов долларов. Южная Корея уже поставляла Украине гумпомощь на миллион долларов и обещала рассмотреть варианты дополнительной поддержки.