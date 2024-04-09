В США заявили о выгоде Украины от потери территорий

Американский эксперт Мюллер: потеря территорий может быть выгодна Украине

Перемирие с потерей территорий может быть выгодно Украине с экономической точки зрения. С таким заявлением выступил профессор университета Огайо (США) Джон Мюллер в своей статье для Responsible Statecraft.

«Украина получит два преимущества от этих вариантов прекращения огня. Во-первых, Украине в экономическом плане лучше без территорий, взятых россиянами», — заявил эксперт.

Мюллер добавил, что в ходе мирных переговоров может быть обсуждено юридическое или формальное признание Крыма, а также рассмотрен статус новых российских регионов.

По мнению эксперта, Донбасс и Крым «были бременем» для Украины с экономической точки зрения, и прекращение огня с потерей территорий даст Киеву возможность «заняться решением проблем коррупции и экономической стагнации».

Ранее американский экономист Джеффри Сакс выразил мнение, что новый американский пакет военной помощи приведет к потере Украиной территорий, так как Россия продолжит продвигаться, пока не будут начаты мирные переговоры.