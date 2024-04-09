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13:03, 9 апреля 2024Мир

В США заявили о выгоде Украины от потери территорий

Американский эксперт Мюллер: потеря территорий может быть выгодна Украине

Фото: Ivan Antypenko / Reuters

Перемирие с потерей территорий может быть выгодно Украине с экономической точки зрения. С таким заявлением выступил профессор университета Огайо (США) Джон Мюллер в своей статье для Responsible Statecraft.

«Украина получит два преимущества от этих вариантов прекращения огня. Во-первых, Украине в экономическом плане лучше без территорий, взятых россиянами», — заявил эксперт.

Мюллер добавил, что в ходе мирных переговоров может быть обсуждено юридическое или формальное признание Крыма, а также рассмотрен статус новых российских регионов.

По мнению эксперта, Донбасс и Крым «были бременем» для Украины с экономической точки зрения, и прекращение огня с потерей территорий даст Киеву возможность «заняться решением проблем коррупции и экономической стагнации».

Ранее американский экономист Джеффри Сакс выразил мнение, что новый американский пакет военной помощи приведет к потере Украиной территорий, так как Россия продолжит продвигаться, пока не будут начаты мирные переговоры.

ЖЗЛ
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