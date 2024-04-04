Экономист Сакс: пакет помощи США приведет к потере Украиной новых территорий

Новый пакет военной помощи США Киеву приведет к потере Украиной новых территорий. Такой сценарий предсказал профессор Колумбийского университета в Нью-Йорке, американский экономист Джеффри Сакс в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

«В итоге Украина потеряет еще больше территорий, потому что Россия продолжит продвигаться, пока мы не сядем за стол переговоров», — сказал он.

По его словам, от передачи Вооруженным силам Украины (ВСУ) нового пакета военной помощи выиграют лишь американские производители оружия.

Ранее американский подполковник в отставке Дэниел Дэвис заявил, что помощь США не предотвратит потерю Киевом территорий, она только откладывает неизбежное поражение ВСУ. Он подчеркнул, что Киев столкнется с колоссальными потерями военных и территорий перед началом переговоров по урегулированию конфликта.