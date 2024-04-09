Лебедев: ВС России ночью уничтожили расположение ВСУ в центре Полтавы

Ночью 9 апреля российские военные уничтожили расположение Вооруженных сил Украины (ВСУ) в центре Полтавы. Об этом сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, сославшись на своих коллег, передает РИА Новости.

«Ночью в саму Полтаву прилетало три раза. Снесли "располагу" ВСУ в общежитии недалеко от центра города. В центре было очень громко, у людей тряслись диваны», — отметил он.

Лебедев подчеркнул, что над городом сбили один ударный дрон «Герань», который упал на двухэтажное здание. По его словам, в результате произошедшего есть пострадавшие, здание осталось цело, однако снесло пристроенные балконы из металлопластика.

Кроме того, подполье сообщило о прилете в районе железнодорожного вокзала в Кременчуге, расположенном на юго-востоке Полтавской области. «После прилета туда "вяло поехали скорые без сирен, но с мигалками". Видимо уже в курсе, что у бандеровцев новый тренд: как приезжают МЧС и скорые, влупить по своим спасателям туда же еще разок», — рассказал координатор подполья.

Также Лебедев сообщил об ударе Вооруженных сил России по энергосистеме Днепродзержинска в Днепропетровской области.