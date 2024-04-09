Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
01:53, 9 апреля 2024Интернет и СМИ

В украинских селах пожаловались на отсутствие мужчин

Deutsche Welle: в селах Украины не осталось мужчин призывного возраста

Фото: Sofiia Gatilova / Reuters

В Германии создали видеорепортаж о том, что в селах Украины почти не осталось мужчин призывного возраста, годных к военной службе. Его опубликовало издание Deutsche Welle (DW) (признано в России иностранным агентом).

«Если случается, что покойник, то некому уже яму выкопать», — рассказал председатель сельсовета из Лузановки (Черкасская область) Сергей Николаенко.

В Лузановке, по информации DW, население составляет 400 человек, из них 50 мужчин были мобилизованы. «Если в нашем маленьком селе уже столько без вести пропавших и погибших, то что тогда по всей Украине», — сказала местная жительница Валентина, чьи двое сыновей отправились в зону боевых действий в качестве военных.

Также репортаж захватывает соседний населенный пункт Каменку. По наблюдениям журналистов, в деревне остались только женщины, старики и дети.

«Уже лимит исчерпан. Уже остались только единицы, которых могут еще взять, и то они будут выполнять не боевые задачи», — заявила председатель сельсовета Лина Душейко, которая занимается вручением повесток.

Ранее командующий сухопутными войсками ВСУ заявил о невозможности избежать мобилизации. По его словам, у Украины хватает западного вооружения, командиров, но не хватает людей.

Что думаешь? Оцени!
      Александра Синицына
      Обсудить
      Последние новости

      Пристрастился к алкоголю и имел проблемы с психикой. Что известно о покончившем с собой участнике шоу «Голос»

      Участники СВО получат приоритет при регистрации на авиарейсы

      МИД заявил о готовности России обсудить серьезные предложения по Украине

      Мужчина описал ощущения при операции на половом органе во время землетрясения

      Названы страны с имеющими самое большое количество половых партнеров жителями

      Над морем у Севастополя уничтожили воздушную цель

      Посол Антонов заявил о неприемлемости вступления Украины в НАТО

      В украинских селах пожаловались на отсутствие мужчин

      В России захотели создать новое министерство

      В российском регионе объявили опасность атаки БПЛА

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше