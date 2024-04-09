Deutsche Welle: в селах Украины не осталось мужчин призывного возраста

В Германии создали видеорепортаж о том, что в селах Украины почти не осталось мужчин призывного возраста, годных к военной службе. Его опубликовало издание Deutsche Welle (DW) (признано в России иностранным агентом).

«Если случается, что покойник, то некому уже яму выкопать», — рассказал председатель сельсовета из Лузановки (Черкасская область) Сергей Николаенко.

В Лузановке, по информации DW, население составляет 400 человек, из них 50 мужчин были мобилизованы. «Если в нашем маленьком селе уже столько без вести пропавших и погибших, то что тогда по всей Украине», — сказала местная жительница Валентина, чьи двое сыновей отправились в зону боевых действий в качестве военных.

Также репортаж захватывает соседний населенный пункт Каменку. По наблюдениям журналистов, в деревне остались только женщины, старики и дети.

«Уже лимит исчерпан. Уже остались только единицы, которых могут еще взять, и то они будут выполнять не боевые задачи», — заявила председатель сельсовета Лина Душейко, которая занимается вручением повесток.

Ранее командующий сухопутными войсками ВСУ заявил о невозможности избежать мобилизации. По его словам, у Украины хватает западного вооружения, командиров, но не хватает людей.