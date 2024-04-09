В Вязьме задействовали 455 человек для устранения последствий обрушения моста

В Вязьме увеличили число ликвидирующих последствия обрушения моста до 455 человек. Об этом проинформировал губернатор Смоленской области Василий Анохин в своем Telegram-канале.

«Уже 455 человек и 55 единиц спецтехники задействовали для устранения последствий обрушения путепровода в Вязьме», — уточнил он.

В понедельник, 8 апреля, в городе Вязьме Смоленской области рухнул Панинский мост с машинами. Пролеты обрушились прямо на железную дорогу. Уточнялось, что построенный в 1980 году Панинский путепровод местные жители просили отремонтировать много лет.

Ранее губернатор Смоленской области Василий Анохин высказался о восстановлении обрушившегося моста в Вязьме. По его словам, восстанавливать мост не имеет смысла. По его словам, нужно готовить проект нового моста.

Также стало известно, что прокурор Смоленской области Сергей Карапетян взял на личный контроль расследование уголовного дела, возбужденного в связи с обрушением путепровода.