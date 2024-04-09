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10:06, 9 апреля 2024Мир

Ван И назвал основные цели Китая и России

Ван И: Китай и Россия будут продолжать уделять внимание благополучию народа

Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

Китай и Россия будут продолжать уделять внимание благополучию двух народов. Основные цели Пекина и Москвы назвал министр иностранных дел КНР Ван И по итогам переговоров с главой российского внешнеполитического ведомства Сергеем Лавровым, его заявление опубликовано на сайте китайского МИД.

«Китай и Россия будут и впредь стремиться к благополучию двух народов, выступать за всеобъемлющую экономическую глобализацию, совместно выступать против односторонних действий и протекционизма», — сказал дипломат.

Ранее Лавров отметил, что Россия совместно с Китаем будет решать проблему санкций через такие структуры как БРИКС и ШОС. Лавров также добавил, что китайская сторона предложила формулу «двойного противодействия против двойного сдерживания» для обхода санкционного давления.

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      Семен Александров
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